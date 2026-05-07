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Livre à remplir pour mon papa chéri

Sophie Fourrier

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Beau livre cadeau à remplir et à offrir pour la fête des pères, Noël, anniversaire. Idée cadeau drôle, tendre, original, pour votre papa. Pour lui dire " je t'aime " autrement. Rendez hommage à votre papa et mettez à l'honneur ce lien indéfectible avec ce livre cadeau pop et coloré à remplir et à offrir. Agrémenté de textes légers, drôles et amusants, rendant hommage à tous les papas, ce beau livre vous invite, vous aussi, à rendre hommage à votre papa sous forme de pages à remplir. Evoquer vos souvenirs les plus touchants, les plus drôles, votre enfance, vos passions communes... Faites revivre vos meilleurs moments, ces liens tissés au fil des années, ces traditions et ces habitudes qui n'appartiennent qu'à vous, sous la forme de souvenirs et photos. Un cadeau tendre et original à offrir à votre papa à la fête des pères, à son anniversaire, à Noël, mais aussi toute l'année ! Que vous soyez déjà adulte ou ado en recherche d'un joli cadeau, ce livre précieux saura transmettre tout votre affection à votre papa chéri.

Par Sophie Fourrier
Chez Millésima

|

Auteur

Sophie Fourrier

Editeur

Millésima

Genre

Albums photo ou naissance

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Livre à remplir pour mon papa chéri

Sophie Fourrier

Paru le 07/05/2026

Millésima

12,95 €

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Scannez le code barre 9782385431228
9782385431228
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