Mon premier guide Italie

Mon premier guide en Italie fait partie de la nouvelle collection jeunesse de Lonely Planet : des guides tout en couleur, abondamment illustrés, pleins d'humour, idéals pour les futurs grands voyageurs ! Au fil de neuf parties thématiques, le jeune lecteur pourra sélectionner les visites et expériences qu'il voudra partager avec ses parents : Comment se déplacer : du train au ferry, en passant par la papamobile ! L'Italie en s'amusant : musées interactifs, stades de foot ou parc aventure Plein les yeux : Pompéi, tours (penchées ou non), Vésuve ou Etna, autant de sites qui impressionneront les enfants A table : de quoi revoir ses basiques avant de commander les délices de son choix Toutes les routes mènent à Rome : ruines romaines, catacombes, jardins... la pistes de la Rome antique peut vous conduire à Herculanum, Paestum ou Ostie ! Tour d'horizon : quel enfant resterait insensible devant les canaux de Venise, les plages de Sicile ou les fêtes traditionnelles du pays Drôles de bêtes : sur terre, en mer ou dans les airs Parenthèses de nature : dans les Dolomites, sur la côte amalfitaine ou dans les jardins des innombrables villas Les secrets de l'Italie : la péninsule italienne n'en manque pas, n'en disons pas plus Chaque information est mise en scène de manière accessible et amusante grâce à des photos, des textes brefs, des dessins, des bulles et des vignettes. Pour les enfants de 8 à 11 ans.