Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Guide de conversation Italien

Lonely Planet, Planet Lonely

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un guide au format de poche très pratique et parfaitement adapté au voyage, pour vivre l'aventure en V. O. ! Une maquette colorée et animée par de nombreux pictos qui permet d'aller à l'essentiel et de se repérer facilement. Les phrases-clés mises en avant. Des versions brèves de certaines phrases pour faciliter la mémorisation. Les mots et expressions pour décoder les panneaux et documents officiels. Les annonces que vous pourriez entendre dans un espace public (gare, métro, centre commercial...). Des pages types pour donner à voir en un coup d'oeil toute l'info nécessaire pour faire un achat, réserver un billet, manger au restaurant. Des croquis qui regroupent tous les mots sur une voiture, une chambre, une table, le corps humain. Et toujours des focus sur la culture du pays, un dictionnaire bilingue très complet ainsi qu'un lexique culinaire pour décoder n'importe quel menu ou faire ses achats sur les marchés.

Par Lonely Planet, Planet Lonely
Chez Lonely Planet

|

Auteur

Lonely Planet, Planet Lonely

Editeur

Lonely Planet

Genre

Guides de conversation

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Guide de conversation Italien par Lonely Planet, Planet Lonely

Commenter ce livre

 

Guide de conversation Italien

Lonely Planet, Planet Lonely

Paru le 21/05/2026

276 pages

Lonely Planet

7,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384929535
9782384929535
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ? À Montpellier, le délabrement de la librairie Sauramps fait craindre le pire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.