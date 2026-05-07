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Mon cahier du bien-être

Collectif, Grenouille

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La collection J'apprends stimule la curiosité de l'enfant en l'accompagnant dans ses premiers apprentissages. Un livre ardoise de 28 pages, accompagné d'un feutre effaçable, conçu pour éveiller la curiosité de l'enfant. A travers de petits exercices ludiques et variés (tracés, dessins et jeux), il l'aide à développer son autonomie et à apprendre les bases du bien-être (prendre soin de soi, respecter les règles d'hygiène et de sécurité), tout en développant sa réflexion, son autonomie et en encourageant les échanges avec les adultes. Points forts : - Apprentissage ludique - Réutilisable : feutre effaçable inclus, pour refaire les exercices plusieurs fois. - Développement global : accompagne l'enfant dans la gestion des émotions, l'autonomie et le bien-être. - Stimule la réflexion : encourage l'observation, la créativité et la pensée personnelle. Dans la même collection : Mon cahier des émotions (9782384863402)

Par Collectif, Grenouille
Chez Grenouille éditions

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Auteur

Collectif, Grenouille

Editeur

Grenouille éditions

Genre

Livres-jeux

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Mon cahier du bien-être

Collectif, Grenouille trad. Vincent Coigny

Paru le 07/05/2026

28 pages

Grenouille éditions

11,95 €

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Scannez le code barre 9782384863419
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