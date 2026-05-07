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A l'école

Cécile Marbehant, Euge Ferrer

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Un jeu de mémoire original qui fonctionne comme un cherche-et-trouve. L'enfant observe d'abord l'image, puis la cache grâce à un rabat intégré et doit se souvenir des éléments présents dans le décor. Ludique et captivant, ce jeu stimule la mémoire et développe le sens de l'observation. Points forts : - Mémoire et observation : stimule l'attention et la concentration. - Rabat intégré : pour cacher l'image et jouer en autonomie. - Ludique et captivant : apprentissage par le jeu. - Simple et accessible : adapté aux enfants dès le plus jeune âge. Dans la même collection : En vacances (9782384863273)

Par Cécile Marbehant, Euge Ferrer
Chez Grenouille éditions

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Auteur

Cécile Marbehant, Euge Ferrer

Editeur

Grenouille éditions

Genre

Livres-jeux

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A l'école

Cécile Marbehant, Euge Ferrer

Paru le 07/05/2026

24 pages

Grenouille éditions

8,95 €

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Scannez le code barre 9782384863266
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