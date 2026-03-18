Enseigner l'anglais à partir d'albums CE1-CE2

Un ouvrage qui vient agrandir The Twinkle collection, en permettant aux élèves de CE1/CE2 de développer leur expression orale et leur compréhension à travers des albums anglophones best-sellers. Rien de plus motivant que de partir d' albums de jeunesse anglophones pour enseigner l'anglais ! S'appuyant sur ces supports authentiques, l'ouvrage propose des séquences d'anglais qui donnent sens aux apprentissage s et favorisent des situations de communication. Les séquences, couvrant l'ensemble du programme d'anglais du CE1-CE2 , proposent des activités favorisant la créativité langagière des élèves dans les six compétences prévues : écouter et comprendre, lire et comprendre, écrire, réagir et dialoguer, parler en continu et découvrir les aspects culturels d'une langue vivante. Les albums ont été choisis en fonction des thèmes culturels , pour le lexique ou les structures langagières qu'ils véhiculent et pour leur qualité littéraire. Les ressources numériques comprennent un grand nombre : de jeux de flashcards collectives ou individuelles d'affichages pour les activités ritualisées Et, pour les 2 niveaux : des fiches mémo langue et civilisation des exercices des évaluations Pour profiter des ressources numériques, il vous suffira de vous rendre sur le site Internet dédié, muni(e) de votre clé d'activation personnelle (toutes ces indications sont données dans votre ouvrage). . Configurations requises : PC : Windows 7, 8, 10 Mac : IOS 10. 6, 10. 7, 10. 8, 10. 9, 10. 10, 10. 11, 10. 12, 10. 13, 10. 14 Linux : Ubuntu 16. 04 - 64 bits Acrobat Reader Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera toutes versions Flash Player 11 . Liste des albums jeunesse anglophones supports des séquences d'anglais : - La maitresse dit Hello , Kris Di Giacomo, éditions Frimousse (ISBN-13 : 978-2352412779) Lien Youtube vers la lecture à haute voix en anglais de l'album : https : //www. youtube. com/watch ? v=IuXytdmzY0c - Ten timid ghosts , Jennifer O'Connell, Scholastic (ISBN-13 : 978-0439158046) Lien Youtube vers la lecture à haute voix en anglais de l'album : https : //www. youtube. com/watch ? v=XvAMNdGWMkU - Father Christmas need a wee ! Nicholas Allan, Hutchinson (ISBN-13 : 978-0857540041) Lien Youtube vers la lecture à haute voix en anglais de l'album : https : //www. youtube. com/watch ? v=yuaZNuYU7f8&t=1s - Brown bear, brown bear, what do you see ? Bill Martin Jr, Eric Carle, Henry Holt and Company (ISBN-13 : 978-0805047905) Lien Youtube vers la lecture à haute voix en anglais de l'album : https : //www. youtube. com/watch ? v=LaXh_Lrr4AM - Mr Panda's feelings , Steve Antony, Hodder Children's Books (ISBN-13 : 978-1444932317) Lien Youtube vers la lecture à haute voix en anglais de l'album : https : //www. youtube. com/watch ? v=xXIYpFUD8g4&t=4s - Splat the cat - Where's the Easter bunny ? Rob Scotton, Harper Festival (ISBN-13 : 978-0061978616) Lien Youtube vers la lecture à haute voix en anglais de l'album : https : //www. youtube. com/watch ? v=PwdamVJjpk8&t - Today is Monday , Eric Carle, A paperstar book (ISBN-13 : 978-0698115637) Lien Youtube vers la lecture à haute voix en anglais de l'album : https : //www. youtube. com/watch ? v=meZpwOoTJ70 - Chicka Chicka Boom Boom , Lois Ehlert, Beach Lane Books (ISBN-13 : 978-0689835681) Lien Youtube vers la lecture à haute voix en anglais de l'album : https : //www. youtube. com/watch ? v=q_-3Sk9R4UQ . Ces albums ne sont pas inclus dans l'ouvrage. Ils sont à vous procurer auprès du libraire/e-libraire de votre choix. . Retrouvez le blog de l'auteure : http : //storytelling2. canalblog. com/ . Rejoignez le groupe de discussion Enseigner l'anglais à partir d'albums : https : //www. facebook. com/groups/282761672453701/ .