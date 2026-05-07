La version mini-organiseur et petit prix de notre agenda best-seller de Ma vie bien organisée illustré par Mademoiselle Yo ! Avec les vacances scolaires 2026-2027 Coloré, féminin et ultra pratique, il comporte les mêmes éléments clés du mini-organiseur familial Mémoniak : - Une version mini plus pratique : 27 x 24 cm - Une double-page par mois sur 16 mois, de septembre 2026 à décembre 2027 - Des cases journalières pour noter les rendez-vous et activités de toute la famille - Un bloc de listes de courses pour ne rien oublier - Des pages bonus : calendrier des fruits et légumes de saison, emploi du temps des enfants, infos sur les enfants, n° utiles, etc. - 8 aimants ultra-solides pour accrocher son organiseur sur le frigo - Plus de 400 stickers pour personnaliser au mieux sa vie de famille - Un pochette pour ranger listes, coupons et infos utiles - Un crayon Un petit prix de 9, 99 ?