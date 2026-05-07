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Ma vie bien organisée

Yolande Six

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La version mini-organiseur et petit prix de notre agenda best-seller de Ma vie bien organisée illustré par Mademoiselle Yo ! Avec les vacances scolaires 2026-2027 Coloré, féminin et ultra pratique, il comporte les mêmes éléments clés du mini-organiseur familial Mémoniak : - Une version mini plus pratique : 27 x 24 cm - Une double-page par mois sur 16 mois, de septembre 2026 à décembre 2027 - Des cases journalières pour noter les rendez-vous et activités de toute la famille - Un bloc de listes de courses pour ne rien oublier - Des pages bonus : calendrier des fruits et légumes de saison, emploi du temps des enfants, infos sur les enfants, n° utiles, etc. - 8 aimants ultra-solides pour accrocher son organiseur sur le frigo - Plus de 400 stickers pour personnaliser au mieux sa vie de famille - Un pochette pour ranger listes, coupons et infos utiles - Un crayon Un petit prix de 9, 99 ?

Par Yolande Six
Chez Editions 365

|

Auteur

Yolande Six

Editeur

Editions 365

Genre

Calendriers adulte

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Ma vie bien organisée

Yolande Six

Paru le 07/05/2026

36 pages

Editions 365

9,99 €

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Scannez le code barre 9782383828532
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