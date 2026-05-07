Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Agenda familial

Editions 365

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'Agenda familial Mémoniak, l'agenda préféré des familles ! Nouveauté ! Une surcouverture cartonnée pour une belle couverture et une toute nouvelle maquette intérieure Pratique, cet agenda permet de s'organiser en famille et donne un aperçu global de tout ce qu'il y a à faire chaque semaine : les rendez-vous de toute la famille, les menus à préparer, les choses à ne pas oublier. Retrouvez cette année encore la liste des menus de la semaine à compléter et la liste de courses détachables à remplir au fur et à mesure, et à emporter avec vous au supermarché. Bonus : - 20 pages d'infos pratiques (calendrier des fruits et légumes, idées de recettes, calendrier des anniversaire, emplois du temps des enfants, etc.) - une planche de blocs-notes autocollants - Plus de 700 autocollants colorés Une double-page par semaine sur 16 mois : de septembre 2026 à décembre 2027 Partenariat responsable Cèdre

Par Editions 365
Chez Editions 365

|

Auteur

Editions 365

Editeur

Editions 365

Genre

Agendas adulte

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Agenda familial par Editions 365

Commenter ce livre

 

Agenda familial

Editions 365

Paru le 07/05/2026

216 pages

Editions 365

15,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383828419
9782383828419
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ? À Montpellier, le délabrement de la librairie Sauramps fait craindre le pire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.