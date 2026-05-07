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Mon pays, l'Afrique

Andrée Blouin

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En vérité, parler de ma vie a été ma façon de parler de l'Afrique. je veux partager mon Afrique avec ceux qui ne savent pas encore ce que l'Afrique pourrait signifier pour eux. Je veux que l'Afrique soit aimée. le parle de mon pays, l'Afrique, parce que je veux qu'on la connaisse... et on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Dans cette autobiographie inédite en français, Andrée Blouin (1921-1986), femme métisse dans un monde colonial, raconte comment elle est devenue l'une des rares femmes révolutionnaires africaines, parmi les plus audacieuses de tous les temps. De l'orphelinat catholique de Brazzaville au Congo dont elle s'échappe à 17 ans au poste de cheffe du Protocole qu'elle occupe dans le gouvernement de Patrice Lumumba en passant par sa contribution aux indépendances guinéenne, centrafricaine, congolaise, ghanéenne et algérienne, elle retrace sa lutte pour le panafricanisme, l'égalité sociale et la justice économique, mais aussi l'égalité femmes-hommes. Un apport essentiel à l'histoire des indépendances du continent africain et des actions visant à mettre fin au colonialisme, encore trop peu racontées par celles qui les ont elles-mêmes menées.

Par Andrée Blouin
Chez Hors-d'atteinte

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Auteur

Andrée Blouin

Editeur

Hors-d'atteinte

Genre

Ouvrages généraux

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Mon pays, l'Afrique

Andrée Blouin trad. Eve Blouin, Laure Mistral

Paru le 07/05/2026

376 pages

Hors-d'atteinte

23,00 €

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