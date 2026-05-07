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#Bande dessinée jeunesse

Emilie du Châtelet

Sylvie Baussier

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Une des premières femmes de sciences - Amie de Voltaire Emilie du Châtelet naît en 1706, quasiment en même temps que le siècle des Lumières dont elle va incarner la liberté d'esprit. Dès son enfance, encouragée par son père, elle veut comprendre les lois de l'univers et se passionne pour les sciences. Mariée à 19 ans, elle garde sa précieuse liberté. Elle en profite pour étudier et s'amuser. Car elle aime aussi les jeux d'argent, les belles robes et les hommes séduisants. Sa rencontre avec Voltaire, poète philosophe, est une évidence : ensemble, ils vont partager une maison, un laboratoire, des débats enflammés. Sera-t-il son allié pour pénétrer le monde des sciences, si masculin et si dur avec les femmes savantes ? Une biographie romanesque qui met en lumière une femme injustement oubliée par l'Histoire.

Par Sylvie Baussier
Chez Scrineo

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Auteur

Sylvie Baussier

Editeur

Scrineo

Genre

Romans, témoignages & Co

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Emilie du Châtelet

Sylvie Baussier

Paru le 07/05/2026

175 pages

Scrineo

13,90 €

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