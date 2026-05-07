Immersion en pays apache, hopi et navajo De Pierre et de Sable est le titre donné au " Journal de bord " tenu depuis 1997 par Pierre etMarie Cayol et leur fils Matthieu. Ces pages résument une originale quintessence de presque quarante années de séjours réguliers, aux Etats-Unis, en terre apache, hopi et navajo. Leurs premiers pas dans le sud-ouest américain ont commencé en 1979 quand l'auteur avait deux ans. Depuis le début de son adolescence, et sans discontinuer, Matthieu s'est familiarisé avec ces premiers habitants de l'Arizona et du Nouveau-Mexique, les Natifs comme il l'écrit. Tout au long de ces décennies, il s'est accoutumé aux différents modes de vie tribaux. En fonction des lieux, des moments, des contextes, le ton, le registre varient ; on passe de l'euphorie d'une rencontre à la conscience lucide de dures réalités souvent le lot de la vie, voire de la survie dans les " réserves indiennes... ". Les diverses séquences de l'ouvrage nous révèlent des instants voués au spirituel et au sacré lors du déroulement de très anciennes cérémonies religieuses ; des parties du livre nous font découvrir les vertus de nombreuses plantes qui revêtent un rôle prédominant aussi bien dans la vie indienne de tous les jours, les domaines de l'alimentation et des médecines traditionnelles que dans la spiritualité. Ici, rien n'est prémédité dans l'acte de rapporter par l'écrit ce partage d'expérience, de découverte. Pour tout dire, avec Cayol on est dans l'action, l'observation et le ressenti ; un ressenti avec de nombreux et véritables amis Natifs auprès desquels, au fil du temps, l'auteur, comme sa famille, ont tissé d'authentiques liens d'amitié. Ce livre n'est pas un " devoir " d'universitaireou encore d'une ou d'un quelconque venant d'Europe qui " joue au chaman " pour ensuite faire l'intéressant-mystérieux auprès de ses pairs trop souvent crédules. En compagnie deMatthieu, c'est la vie indienne d'aujourd'hui à l'état brut avec les souvenirs des temps anciensqui se déroulent sous nos yeux. On y éprouve tout naturellement l'intemporalité des mondes indiens de ces vastes contrées d'où nous tirons le sentiment profond et rassurant du désertéternel. Ces pages sont intrigantes comme les villages hopis et autres Pueblos, mouvantescomme le sable foulé au pied de Navajo Mountain, prodigieuses comme le canyon de Chelly, ardues comme les monts majestueux du pays apache, mystérieuses comme les pétroglyphes gravées sur les falaises du pays des Anciens Anazasis, surprenantes comme les ruines de Chaco Canyon. Cet ensemble est solide comme les rochers immuables qui émergent des terres désertiques qui, parfois, ressemblent à certains endroits de la Provence natale de Matthieu Cayol et des siens où, quelquefois, des amis Natifs du Grand Sud-Ouest américain sont venus les voir.