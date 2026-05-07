La victoire est à nous !

Un voyage drôle et touchant à travers l'Europe entre passionnés de foot ! En ce moment, le quotidien de Jadel n'est pas très rose : ses parents ne cessent de se disputer. Heureusement, il y a le foot, une passion qu'il partage sans limites avec son ami Skip. Et, cette année, leur équipe préférée est bien partie pour aller jusqu'en finale ! Or une rumeur prétend qu'un ancien supporter, Rupert Callagher, assurait la victoire de ce club à chaque fois qu'il était dans le stade. Les enfants, qui ont bien besoin d'un porte-bonheur, décident de retrouver ce Rupert et de l'emmener avec eux jusqu'à Madrid, où se jouera le match. Seulement voilà, le monsieur a maintenant 90 ans et des idées bien à lui... Pour Skip et Jadel, c'est le début du road-trip le plus fou de leur vie ! Remporteront-ils la victoire ?