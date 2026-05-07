Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Latéral gauche

Nicolas Kssis-Martov

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le foot est-il de gauche ou de droite ? La question ne se pose plus vraiment. Les deux. Selon les contextes, les points de vue, l'appropriation. Il est aussi et surtout un terrain de lutte. Un espace où il est possible, comme dans la musique ou dans l'art en général, de se battre, de rendre les coups, de construire des alternatives dans la joie et le plaisir. Un s fait social total n complexe et massacré souvent par ses contradictions politiques et économiques. L'histoire nous apprend pourtant qu'au fil des décennies, des premiers clubs sportifs ouvriers en France au début du XXe siècle au but de la main de Diego Maradona en 1986, sans oublier Bill Shankly, Sócrates, Megan Rapinoe ou même Bob Marley, le ballon rond fut aussi un outil de résistance. Parfois également dans les tribunes avec le Mouvement ultra ou dans les clubs alternatifs qui essaiment à travers le monde.

Par Nicolas Kssis-Martov
Chez Libertalia

|

Auteur

Nicolas Kssis-Martov

Editeur

Libertalia

Genre

sociologie du sport

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Latéral gauche par Nicolas Kssis-Martov

Commenter ce livre

 

Latéral gauche

Nicolas Kssis-Martov

Paru le 07/05/2026

198 pages

Libertalia

10,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782377294282
9782377294282
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ? À Montpellier, le délabrement de la librairie Sauramps fait craindre le pire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.