Latéral gauche

Le foot est-il de gauche ou de droite ? La question ne se pose plus vraiment. Les deux. Selon les contextes, les points de vue, l'appropriation. Il est aussi et surtout un terrain de lutte. Un espace où il est possible, comme dans la musique ou dans l'art en général, de se battre, de rendre les coups, de construire des alternatives dans la joie et le plaisir. Un s fait social total n complexe et massacré souvent par ses contradictions politiques et économiques. L'histoire nous apprend pourtant qu'au fil des décennies, des premiers clubs sportifs ouvriers en France au début du XXe siècle au but de la main de Diego Maradona en 1986, sans oublier Bill Shankly, Sócrates, Megan Rapinoe ou même Bob Marley, le ballon rond fut aussi un outil de résistance. Parfois également dans les tribunes avec le Mouvement ultra ou dans les clubs alternatifs qui essaiment à travers le monde.