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Le Super-Soldat Antifa

Mattie Lubchansky

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ENFIN, TOUTE LA VERITE SUR LE WOKISME. L'agent Max Marx, vétéran de l'organisation ANTIFA, s'apprête à obtenir une grosse promotion : il va devenir un super-soldat et prendre part à la guerre sans fin de son organisation contre la police, notre civilisation occidentale, le genre, le capitalisme, et tous ceux qu'elle décide d'appeler arbitrairement "fascistes". La prochaine batailleâ : Adonis Asproulis, célèbre influenceur d'extrême-droite, s'apprête à donner une conférence à la prestigieuse université Earle. Il pourrait réaliser l'impossible : débattre avec des étudiants, le pire cauchemar d'ANTIFA. Max et ses camarades arriveront-ils à temps pour le cancelâ? Les policiers de Big City, et le courageux sergent O'Shea, parviendront-ils à les arrêterâ?

Par Mattie Lubchansky
Chez Bliss comics Editions

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Auteur

Mattie Lubchansky

Editeur

Bliss comics Editions

Genre

Comics - Humour

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Le Super-Soldat Antifa

Mattie Lubchansky

Paru le 07/05/2026

64 pages

Bliss comics Editions

13,00 €

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Scannez le code barre 9782375783832
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