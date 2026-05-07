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#Roman francophone

L'inventaire des nuages

Franco Faggiani

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Les déambulations nostalgiques d'un marchand de cheveux dans les Alpes italiennes. Orphelin de père, Giacomo est élevé par son grand-père dans les montagnes du Piémont. En 1915, quand l'Italie entre en guerre, le jeune homme échappe à la conscription en raison d'une infirmité. Il est alors formé à un art délicat : la collecte des cheveux destinés à la confection de perruques. Pour devenir un caviè digne de son grand-père, ce n'est pas seulement la chevelure des femmes que recueille Giacomo, mais aussi leur histoire et celle d'un monde en voie de disparition. Cette singulière moisson qui guide ses pas à travers les sentiers alpins lui révèle peu à peu les vertus de la patience et de l'enracinement. Retraçant au gré des saisons les itinéraires secrets des ramasseurs de cheveux, Franco Faggiani compose une ode magnifique à ces petites gens aux destins aussi grands que les montagnes qui les ont enfantés. Prix de la Montagne Cortina 2023

Par Franco Faggiani
Chez Editions Paulsen

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Auteur

Franco Faggiani

Editeur

Editions Paulsen

Genre

Littérature Italienne

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L'inventaire des nuages

Franco Faggiani trad. Romane Lafore

Paru le 07/05/2026

Editions Paulsen

8,90 €

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Scannez le code barre 9782375025574
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