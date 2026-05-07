Tu ne tueras pas

Le crime démoniaque du curé d'Uruffe Dans la " Douce France" des années 50 poétiquement célébrée par Charles Trenet, Guy Desnoyers âgé de 37 ans, curé d'Uruffe, un petit village lorrain de 392 âmes situé entre Toul et Vaucouleurs, assassina au début de la froide nuit hivernale du 3 décembre 1956, d'un coup de feu dans la nuque, sa jeune maîtresse de 19 ans qui était sur le point d'accoucher d'une petite fille issue de ses oeuvres. Puis le prêtre éventra la jeune femme, et avant de poignarder en plein coeur le bébé extrait par ses soins du ventre de sa mère et de défigurer, à l'arme blanche le fruit du péché. Il baptisa le nouveau-né. L'ecclésiastique fut le premier à organiser, au cours de la nuit du crime, dans les environs du village, un simulacre de recherches de la jeune femme et fit preuve, en cette circonstance, d'un exceptionnel sang froid pour tenter d'éloigner les soupçons qui s'accumulaient sur lui. L'ancien premier juge d'instruction lorrain Gilbert Thiel après avoir posé son oeil exercé sur le dossier d'archives de la procédure revient sur cette affaire criminelle qui, il y a 70 ans, traumatisa bien des habitants du pays au plus de trente mille clochers ainsi que sur le déroulement du retentissant procès d'assises des 24 et 25 janvier 1958 qui vit Guy Desnoyers échapper, contre toute attente et pour tout dire " miraculeusement ", à la peine de mort. Bertrand Gasse, l'ancien bâtonnier du barreau de Nancy et fils de Robert Gasse, le défenseur du curé d'Uruffe, a accepté de préfacer cet ouvrage.