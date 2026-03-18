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Djerba

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NOUVELLE EDITION - Le guide essentiel pour découvrir Djerba Ile ensoleillée au charme méditerranéen, Djerba séduit par ses plages de sable fin, ses villages traditionnels et ses marchés colorés. Entre patrimoine historique, culture locale et paysages variés, chaque visite offre des expériences authentiques et inoubliables. Ce guide pratique vous accompagne dans la découverte de ses trésors et de ses recoins méconnus. Actualisé par nos experts Petit Futé, ce guide vous propose d'explorer Djerba : - Des circuits à travers villages, plages et oasis : Partez à la rencontre des paysages diversifiés, des médinas animées aux dunes tranquilles, tout en visitant des lieux emblématiques et des coins secrets de l'île. - Un regard historique et culturel : Découvrez l'histoire riche de Djerba, des vestiges antiques aux traditions locales, en explorant ses musées, monuments et festivités typiques. - Des cartes, des adresses futées et nos coups de coeur : Bénéficiez de cartes claires, de sélections d'adresses authentiques pour savourer la gastronomie locale et d'idées d'escapades hors des sentiers touristiques. Ce guide Petit Futé est l'outil idéal pour les voyageurs passionnés d'histoire, de culture et de séjours à Djerba, désireux de vivre des expériences locales uniques.

Par Petit Futé
Chez Nouvelles éditions de l'Université

|

Auteur

Petit Futé

Editeur

Nouvelles éditions de l'Université

Genre

Tunisie

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DOSSIER - La journée de l'inventivité en bibliothèque de Nouvelle-Aquitaine

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Djerba

Petit Futé

Paru le 18/03/2026

143 pages

Nouvelles éditions de l'Université

6,95 €

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