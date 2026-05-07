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Défis logiques et déductifs

Gremese, AA.VV.

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Le Bletchley Park Trust, symbole de l'excellence britannique en cryptanalyse, propose 190 logigrammes pour les amateurs de défis exigeants. Chaque jeu combine une grille à compléter et une série d'indices à interpréter : plus la grille est grande, plus les informations sont nombreuses... et complexes. Organisé par difficulté croissante, le volume accompagne le lecteur du simple échauffement aux casse-têtes les plus retors, en développant pas à pas rigueur, sens de l'observation et raisonnement déductif. Un entraînement idéal pour celles et ceux qui veulent penser comme un décrypteur.

Par Gremese, AA.VV.
Chez Gremese International

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Auteur

Gremese, AA.VV.

Editeur

Gremese International

Genre

Jeux

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Défis logiques et déductifs

Gremese, AA.VV.

Paru le 28/05/2026

Gremese International

13,90 €

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Scannez le code barre 9782366774474
9782366774474
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