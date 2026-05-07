Défis logiques et déductifs

Le Bletchley Park Trust, symbole de l'excellence britannique en cryptanalyse, propose 190 logigrammes pour les amateurs de défis exigeants. Chaque jeu combine une grille à compléter et une série d'indices à interpréter : plus la grille est grande, plus les informations sont nombreuses... et complexes. Organisé par difficulté croissante, le volume accompagne le lecteur du simple échauffement aux casse-têtes les plus retors, en développant pas à pas rigueur, sens de l'observation et raisonnement déductif. Un entraînement idéal pour celles et ceux qui veulent penser comme un décrypteur.