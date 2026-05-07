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La beauté artificielle

Paolo Euron

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Une enquête interculturelle sur les femmes artificielles, basée sur des sources faisant autorité. Dans un langage clair et accessible, l'essai présente les idées et les théories les plus récentes sur la beauté, l'art, l'artifice, l'attirance, et explique la fascination pour la beauté non-naturelle et les femmes artificielles au cours de l'histoire, en Orient comme en Occident. Les images, pour la plupart inédites, présentent à la fois des robots féminins du cinéma et de la littérature, des love dolls et des prototypes d'androïdes féminins, notamment issus de l'Orient contemporain. Un livre instructif, pédagogique et agréable qui présente aux lecteurs un sujet dont on débat de plus en plus aujourd'hui, celui des êtres féminins artificiels, fréquents dans la mythologie, la littérature, le cinéma, la télévision et maintenant aussi dans la vie quotidienne, d'un bout à l'autre du monde contemporain.

Par Paolo Euron
Chez Gremese International

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Auteur

Paolo Euron

Editeur

Gremese International

Genre

Sociologie

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La beauté artificielle

Paolo Euron

Paru le 28/05/2026

Gremese International

24,90 €

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Scannez le code barre 9782366774344
9782366774344
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