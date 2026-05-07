Chesapeake – Réédition

Succès tactique accompli en quelques heures de violente canonnade, la bataille de la baie de Chesapeake est surtout une victoire stratégique : le jour glorieux où la Royale a changé l'histoire du monde. Cet affrontement rappelle le rôle décisif du combat naval dans une guerre de haute intensité. A la tête d'une flotte transformée en réaction à la défaite de 1763, l'amiral de Grasse a mené ses hommes à la victoire, ce 5 septembre 1781. Ils s'y sont illustrés par leur préparation au combat, leur capacité d'adaptation, leur endurance, leur esprit d'innovation, leur interopérabilité, leur génie tactique et enfin par leur force morale. Lors de cette bataille navale décisive, le comte de Grasse a apposé la touche finale à la stratégie de Versailles pour saper la puissance britannique défiée par les rebelles américains, épris de liberté. Il est devenu un héros national aux Etats-Unis : un hommage lui est couramment rendu par le choix de son nom pour baptiser des navires de l'US Navy. Cet ouvrage présente en détail ce succès tactique. Mais il ne se limite pas à cette seule bataille : il porte sur deux décennies d'histoire navale française et permet de mieux saisir les cheminements capacitaires, opérationnels et humains qui ont abouti à cette victoire retentissante.