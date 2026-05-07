Socrate et les marchands d'illusion

Théodore a tout perdu : la mer lui a pris ses compagnons, un faux guérisseur a tué sa femme, et son fils a disparu, vendu comme esclave. Recueilli par Socrate, il rencontre un allié inattendu : son propre Reflet, une voix intérieure capable d'imiter n'importe qui. Sous sa conduite, Théodore devient un expert des apparences : faux médecin, faux professeur, vrai manipulateur. A Athènes, il découvre un monde où l'on peut tout vendre - des remèdes, du savoir, de la vertu - pourvu que l'on sache bien parler. Théodore devient sophiste, marchand d'illusions, jusqu'à se retrouver face à celui qui ne vend rien : Socrate. Entre le philosophe qui interroge sans promettre et le sophiste qui promet sans savoir, le combat est inégal. Peu à peu, Théodore comprend que les mots peuvent enrichir, séduireâ? - et tuer. Jusqu'au moment où, pour sauver son fils, il participe à la condamnation de l'homme qui l'a sauvé. Un récit tragique et lumineux sur la tentation du mensonge et le prix de la vérité.
Par
Yan Marchand, Bras yann Le Chez
Les petits Platons
Commenter ce livre