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Socrate et les marchands d'illusion

Yan Marchand, Bras yann Le

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Théodore a tout perdu : la mer lui a pris ses compagnons, un faux guérisseur a tué sa femme, et son fils a disparu, vendu comme esclave. Recueilli par Socrate, il rencontre un allié inattendu : son propre Reflet, une voix intérieure capable d'imiter n'importe qui. Sous sa conduite, Théodore devient un expert des apparences : faux médecin, faux professeur, vrai manipulateur. A Athènes, il découvre un monde où l'on peut tout vendre - des remèdes, du savoir, de la vertu - pourvu que l'on sache bien parler. Théodore devient sophiste, marchand d'illusions, jusqu'à se retrouver face à celui qui ne vend rien : Socrate. Entre le philosophe qui interroge sans promettre et le sophiste qui promet sans savoir, le combat est inégal. Peu à peu, Théodore comprend que les mots peuvent enrichir, séduireâ? - et tuer. Jusqu'au moment où, pour sauver son fils, il participe à la condamnation de l'homme qui l'a sauvé. Un récit tragique et lumineux sur la tentation du mensonge et le prix de la vérité.

Par Yan Marchand, Bras yann Le
Chez Les petits Platons

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Auteur

Yan Marchand, Bras yann Le

Editeur

Les petits Platons

Genre

Ouvrages généraux

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Socrate et les marchands d'illusion

Yan Marchand, Bras yann Le

Paru le 05/06/2026

64 pages

Les petits Platons

16,00 €

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