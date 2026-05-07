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Le voyage en camping-car

Au pire on part

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Le voyage en camping-car séduit autant qu'il impressionne les voyageurs en quête de confort et de liberté. Depuis 8 ans, Audrey, Bastien et leurs enfants parcourent le monde en camping-car et partagent leur aventure sur leur chaîne Youtube @aupireonpart. Dans ce livre entre guide pratique et carnet de voyage, ils donnent tous leurs conseils et leurs astuces pour se lancer. Il n'y aura alors qu'à suivre l'un de leurs 16 plus beaux itinéraires pour découvrir la France et l'Europe en camping-car. Entre récits, conseils pratiques et astuces pour bien débuter, c'est un guide complet pour celles et ceux qui rêvent de franchir le pas. 16 itinéraires en France et en Europe, présentés sous forme de récits et de fiches pratiques : escapades sauvages en Bretagne, routes panoramiques en Norvège, circuits ensoleillés au Portugal ou étapes coups de coeur en Auvergne. Chaque parcours invite à explorer autrement, au plus proche de la nature, tout en profitant du confort d'une maison sur roues. Depuis 2017, Audrey, Bastien, et leurs deux enfants, parcourent les routes du monde à bord de leur maison roulante. Huit années de voyages, de découvertes et de rencontres, le tout en camping-car, loin d'une vie ordinaire. Ils partagent leur expérience sur leur chaîne Youtube @aupireonpart. Entre guide pratique et carnet de voyage, Se lancer dans le voyage en camping-car est une invitation à vivre autrement, à prendre la route et à savourer la liberté. Un livre inspirant, concret et chaleureux, écrit par une famille qui n'a jamais regretté d'avoir tenté l'aventure.

Par Au pire on part
Chez Convergences/En voyage Editions

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Auteur

Au pire on part

Editeur

Convergences/En voyage Editions

Genre

Guides pratiques

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Le voyage en camping-car

Au pire on part

Paru le 07/05/2026

232 pages

Convergences/En voyage Editions

22,00 €

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Scannez le code barre 9782352191681
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