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Le monde en France

Nature_voyages_decouvertes

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Offrir un tour du monde en France : voilà la promesse de ce beau livre ! Pourquoi traverser la planète quand il suffit de quelques heures de route pour retrouver l'exotisme d'un lac rose d'Australie, la magie des temples d'Angkor ou les jeux d'ombre et de lumière d'Antelope Canyon dans le Sud-Ouest américain ? Ce livre grand format (19, 5 x 26 mm, 320 pages) recense 75 pépites françaises, des sites spectaculaires qui évoquent les plus grands paysages et trésors culturels du monde tout en restant accessibles . Idéal pour des voyages courts, sans avion et avec un vrai effet " waouh " ! Chaque destination est détaillée avec des photos inspirantes, des infos pratiques et des conseils concrets pour s'y rendre et en profiter. Exploratrice passionnée et passionnante, Audrey Blanc (@nature_voyages_decouvertes) offre un regard curieux et neuf sur la France.

Par Nature_voyages_decouvertes
Chez Convergences/En voyage Editions

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Auteur

Nature_voyages_decouvertes

Editeur

Convergences/En voyage Editions

Genre

France

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Le monde en France

Nature_voyages_decouvertes

Paru le 07/05/2026

328 pages

Convergences/En voyage Editions

25,90 €

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Scannez le code barre 9782352191643
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