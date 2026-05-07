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L'Espagne et le Portugal en van

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Besoin d'inspirations et de conseils pour partir en van dans la péninsule ibérique ? Suivez Virginie Chabert, alias My Wild Travel, sur les routes d'Espagne et du Portugal ! Dans ce livre mêlant récit de voyages, informations pratiques et photos de rêve, elle détaille ses itinéraires préférés et partage tous ses conseils pour profiter pleinement d'un road trip au coeur de ces paysages spectaculaires. Un livre d'inspiration tout autant que pratique pour les amateurs de nature et de culture qui souhaitent avoir toutes les informations pour voyager en van dans la péninsule Ibérique. Depuis plusieurs années, Virginie Chabert (@mywildtravel) sillonne les routes d'Europe en van, accompagnée de sa chienne Tao. L'Espagne et le Portugal occupent une place toute particulière dans son coeur. Après y avoir voyagé à de nombreuses reprises, elle en connaît les recoins les plus secrets, les paysages les plus grandioses et les étapes incontournables. Les plus beaux itinéraires des régions espagnoles et portugaises détaillés : road trip entre désert des Bardenas et canyons en Navarre ; sensations fortes dans le massif des Picos de Europa ; décors de western et belles plages en Andalousie... Pour chaque road trip, toutes les informations pratiques pour réaliser son aventure : durée, distance, spots où s'arrêter, carte de l'itinéraire et QR code pour accéder à une carte interactive... Des activités à faire pour chaque road trip : randonnée, escalade, paddle, baignade ou même farniente. Des informations culturelles sur la région parcourue, sur la faune et la flore locale... Tous les conseils pour voyager sereinement en van.

Par Mywildtravel
Chez Convergences/En voyage Editions

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Auteur

Mywildtravel

Editeur

Convergences/En voyage Editions

Genre

Europe

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L'Espagne et le Portugal en van

Mywildtravel

Paru le 07/05/2026

264 pages

Convergences/En voyage Editions

24,90 €

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