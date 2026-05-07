Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Une armée "révolutionnaire"

Denis Leroux

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Face à l'insurrection lancée fin 1954 par le Front de libération nationale (FLN), une partie de l'armée française a voulu jouer une " révolution contre une révolution ". Au sein des fameux 5es bureaux, des officiers mettent en oeuvre la contre-insurrection. Leur arme : la guerre psychologique. Leur objectif : conquérir la population algérienne et garder l'Algérie française. Ces hommes ne se considèrent pas comme des contre-révolutionnaires, constate l'historien Denis Leroux, qui ausculte leur radicalisation progressive en s'appuyant sur une riche documentation d'archive. Ils estiment au contraire être au coeur d'une authentique révolution. Aux yeux de ces soldats d'élite, l'armée doit - comme ses adversaires - mener une action politique et être à l'avant-garde d'une révolution socio-politique : la construction d'une " Algérie nouvelle ", intégrant les Algériens dans le corps politique français en les mobilisant contre le FLN. Pour ce faire, elle ne doit pas craindre d'employer des moyens dictatoriaux ni de s'opposer aux institutions légales si celles-ci mettent en péril la nation française. Anticommunistes virulents, ces officiers justifient les méthodes de l'armée par une vision apocalyptique : la France est, selon eux, impliquée en Algérie dans un conflit existentiel opposant l'Occident au bloc soviétique. Promoteurs de la " révolution du 13 mai ", ils jouent un rôle déterminant dans le coup d'Etat qui permet au général de Gaulle de revenir au pouvoir en 1958. Mais, s'opposant bientôt à la politique du nouveau chef de l'Etat, les 5es bureaux sont dissous en février 1960, après la semaine des barricades, laissant une marque aussi profonde que sous-estimée dans la vie politique française.

Par Denis Leroux
Chez La Découverte

|

Auteur

Denis Leroux

Editeur

La Découverte

Genre

Guerre d'Algérie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Une armée "révolutionnaire" par Denis Leroux

Commenter ce livre

 

Une armée "révolutionnaire"

Denis Leroux

Paru le 07/05/2026

400 pages

La Découverte

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782348090400
9782348090400
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ? À Montpellier, le délabrement de la librairie Sauramps fait craindre le pire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.