Mon petit Monet

Un voyage musical avec Claude Monet ! Avec ses puces sonores musicales, ce recueil est unique. Sur chaque page, l'enfant recherche dans l'illustration le petit bouton qui déclenchera la musique. C'est une immersion dans l'univers de Claude Monet qui est proposée au fil des tableaux et des puces sonores de ce livre. Chaque oeuvre reproduite est en effet accompagnée d'un extrait musical qui évoque l'ambiance transmise par la toile. Ainsi, " Les Arabesques " de Debussy accompagnent l'" Autoportrait coiffé d'un béret ". Pour " La Pie ", la gaieté et la légèreté de la scène sont évoquées par le " Pizzicato " de Léo Delibes. On imagine l'oiseau sautillant dans la neige au son des cordes du violon. " Les Jeux d'eau " de Maurice Ravel accompagnent " Impression soleil levant " comme de petites vagues sur la mer. " L'Arlésienne " de Bizet évoque avec entrain l'agitation de " La Gare Saint-Lazare ". " Le Jardin féérique " de Ravel transcrit avec délicatesse la beauté des célèbres " Nymphéas " du jardin du peintre. " L'Idylle " de Chabrier évoque la lumière du tableau " Les coquelicots " et " Dolly Suite " de Fauré accompagne les mouvements de " Femmes au Jardin ". Les illustrations de Séverine Cordier, adaptées aux petits accompagnent ce voyage musical et visuel.