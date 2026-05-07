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Super Ball Girls Tome 4

Muneyuki Kaneshiro, Akira Hiramoto

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Quand un raté de première se retrouve en compagnie de quatre super nanas très sexy comme par magie, sa vie de loser monotone devient tout de suite beaucoup plus fun ! Eita Ichiyoshi est l'un de ces losers résignés et persuadés que sa condition ne pourra jamais s'améliorer. Mais le soir de Noël, lorsqu'il lance une étrange balle ramassée dans la rue, la fille de ses rêves apparaît, comme tombée du ciel ! Et ce n'est que le début des surprises ! Il se retrouve bientôt entouré de quatre incroyables nymphettes... Il voulait que sa vie change ? Il va être servi...

Par Muneyuki Kaneshiro, Akira Hiramoto
Chez Soleil Productions

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Auteur

Muneyuki Kaneshiro, Akira Hiramoto

Editeur

Soleil Productions

Genre

Seinen/Homme

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Super Ball Girls Tome 4

Muneyuki Kaneshiro, Akira Hiramoto trad. Florent Gorges

Paru le 07/05/2026

224 pages

Soleil Productions

8,50 €

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