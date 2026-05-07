Super Ball Girls Tome 4

Quand un raté de première se retrouve en compagnie de quatre super nanas très sexy comme par magie, sa vie de loser monotone devient tout de suite beaucoup plus fun ! Eita Ichiyoshi est l'un de ces losers résignés et persuadés que sa condition ne pourra jamais s'améliorer. Mais le soir de Noël, lorsqu'il lance une étrange balle ramassée dans la rue, la fille de ses rêves apparaît, comme tombée du ciel ! Et ce n'est que le début des surprises ! Il se retrouve bientôt entouré de quatre incroyables nymphettes... Il voulait que sa vie change ? Il va être servi...