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#Roman francophone

L'homme qui voulait vivre sa vie

Douglas Kennedy

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Le roman culte de Douglas Kennedy avec préface inédite. Un poste important, une vaste maison, une femme élégante, un bébé : pour tout le monde, Ben Bradford a réussi. Pourtant à ses yeux, rien n'est moins sûr : de son rêve d'enfant - être photographe - il ne reste plus rien. S'il possède les appareils photo les plus perfectionnés, les occasions de s'en servir sont rares. Et le sentiment d'être un imposteur dans sa propre existence est de plus en plus fort... " Douglas Kennedy bouillonne de talent, sa narration est haletante, sa construction sans faille. " Martine Laval - Télérama

Par Douglas Kennedy
Chez Pocket

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Auteur

Douglas Kennedy

Editeur

Pocket

Genre

Littérature anglo-saxonne

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L'homme qui voulait vivre sa vie

Douglas Kennedy trad. Bernard Cohen

Paru le 07/05/2026

512 pages

Pocket

10,90 €

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Scannez le code barre 9782266363181
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