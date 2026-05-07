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KPop Demon Hunters

Jessica Yoon

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Le roman officiel du film Netfilx Kpop demon hunters, avec un cahier couleur de 16 pages inclus ! Rumi, Mira et Zoey sont le groupe de Kpop mondialement connu HUNTR/X. Lorsqu'elles ne sont pas en tournée, elles protègent le monde de la menace de puissants démons centenaires. Mais ont-elles rencontré leur égal avec l'arrivée de Saja Boys, un groupe de garçons terriblement mignons qui se trouve être des démons déguisés ? Basé sur le scénario de Danya Jimenez & Hannah McMechan et Maggie Kang et Chris Appelhans. Basé sur KPop Demon Hunters , le film réalisé par Maggie Kang et Chris Appelhans.

Par Jessica Yoon
Chez Pocket

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Auteur

Jessica Yoon

Editeur

Pocket

Genre

Mondes fantastiques

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KPop Demon Hunters

Jessica Yoon trad. Fabienne Berganz

Paru le 07/05/2026

192 pages

Pocket

14,90 €

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Scannez le code barre 9782266363037
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