Le roman officiel du film Netfilx Kpop demon hunters, avec un cahier couleur de 16 pages inclus ! Rumi, Mira et Zoey sont le groupe de Kpop mondialement connu HUNTR/X. Lorsqu'elles ne sont pas en tournée, elles protègent le monde de la menace de puissants démons centenaires. Mais ont-elles rencontré leur égal avec l'arrivée de Saja Boys, un groupe de garçons terriblement mignons qui se trouve être des démons déguisés ? Basé sur le scénario de Danya Jimenez & Hannah McMechan et Maggie Kang et Chris Appelhans. Basé sur KPop Demon Hunters , le film réalisé par Maggie Kang et Chris Appelhans.