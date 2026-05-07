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#Roman francophone

Un printemps au goût de mochi

Sawako Natori

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Bienvenue à la Librairie du vendredi, une petite librairie située dans une gare rustique au nord de Tokyo où l'on trouve toujours le bon livre... Dans la petite gare de Nohara se trouve une librairie où il semblerait que l'on déniche à coup sûr le livre qu'il nous faut. Lorsque cette rumeur parvient à Fumiya, un jeune étudiant, il quitte Tokyo pour partir en quête de l'ouvrage qu'il recherche depuis des années. A la librairie, il fait la rencontre de Makino, la rayonnante patronne, Waku, le propriétaire un tantinet agressif, et Sugawa, le libraire taciturne. D'abord peu convaincu par ce lieu réputé extraordinaire, par son salon de thé et son sous-sol aménagé dans une ancienne rame de métro, Fumiya ne tarde pas à découvrir que pénétrer dans cette librairie, c'est voir ses problèmes, les maux du quotidien et les petits tracas disparaître comme par magie...

Par Sawako Natori
Chez Pocket

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Auteur

Sawako Natori

Editeur

Pocket

Genre

Littérature japonaise

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Un printemps au goût de mochi

Sawako Natori trad. Jean-Baptiste Flamin

Paru le 07/05/2026

288 pages

Pocket

8,70 €

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Scannez le code barre 9782266359016
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