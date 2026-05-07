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#Roman francophone

L'epreuve

Danielle Steel

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Unis malgré tout pour sauver ce qui leur est le plus cher. Après un week-end de pêche à la ligne dans le Montana, Tom Marshall, conseiller financier à Wall Street, décide de quitter New York, son stress et sa compétition permanente pour s'installer dans le paisible village de Fishtail. Au risque de sacrifier leur mariage, Beth, sa femme, refuse de le suivre. Lorsque Juliet rejoint son père pour les vacances d'été, elle ne tarde pas à tomber sous le charme de la région, et se fait vite de nouveaux amis. Avec Peter, fils de ranchers, la jeune citadine découvre la nature sauvage des environs. Mais une randonnée tourne au drame quand la bande d'adolescents se retrouve piégée par un orage et la crue subite d'une rivière. Bientôt, la situation empire : l'un des adolescents, diabétique, n'a pas son insuline. Alarmée, Beth rejoint Tom. Une course contre la montre s'engage alors pour sauver le petit groupe d'un drame certain...

Par Danielle Steel
Chez Pocket

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Auteur

Danielle Steel

Editeur

Pocket

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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L'epreuve

Danielle Steel trad. Nelly Ganancia

Paru le 07/05/2026

312 pages

Pocket

8,70 €

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Scannez le code barre 9782266357746
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