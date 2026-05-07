Unis malgré tout pour sauver ce qui leur est le plus cher. Après un week-end de pêche à la ligne dans le Montana, Tom Marshall, conseiller financier à Wall Street, décide de quitter New York, son stress et sa compétition permanente pour s'installer dans le paisible village de Fishtail. Au risque de sacrifier leur mariage, Beth, sa femme, refuse de le suivre. Lorsque Juliet rejoint son père pour les vacances d'été, elle ne tarde pas à tomber sous le charme de la région, et se fait vite de nouveaux amis. Avec Peter, fils de ranchers, la jeune citadine découvre la nature sauvage des environs. Mais une randonnée tourne au drame quand la bande d'adolescents se retrouve piégée par un orage et la crue subite d'une rivière. Bientôt, la situation empire : l'un des adolescents, diabétique, n'a pas son insuline. Alarmée, Beth rejoint Tom. Une course contre la montre s'engage alors pour sauver le petit groupe d'un drame certain...