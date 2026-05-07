Sept auteurs pénètrent dans le manoir. Parviendront-ils à survivre à l'histoire qui s'y déroule ? Le légendaire auteur de romans d'horreur, Mortimer Queen, vient de décéder. Sept auteurs de romans du même genre, célèbres ou inconnus, sont convoqués dans son immense manoir pour la lecture de son testament. Mais contrairement à leurs attentes, Mortimer ne leur a rien légué sinon un jeu macabre aux règles très simples : pour sortir vivants de ce qui se révèle être une maison hantée, ils devront traverser sept pièces et résoudre sept énigmes. Chaque mauvaise réponse provoquera la mort terrible de l'un d'entre eux. Et chaque énigme se révèle liée à un secret qu'ils tentaient désespérement de cacher... Comment survivre à un roman d'horreur est un thriller brillant et mordant qui nous invite à réfléchir à la manière dont les meilleures histoires d'horreur voient le jour. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Romain Guillou