1904-1920 : Effervescence

Londres. Une famille d'éditeurs. La construction d'un empire. Londres, 1904. Celia, jeune aristocrate rebelle dans l'âme, épouse contre l'avis de ses parents un roturier, Oliver Lytton, héritier d'une maison d'édition. A contre-courant des conventions et malgré les réticences de son mari, elle choisit de devenir éditrice. Elle s'investit alors avec passion et détermination dans l'entreprise familiale, organise des fêtes somptueuses, trouve même le temps de s'engager dans la lutte sociale et d'élever, aux côtés de ses enfants, la jeune Barty Miller, pour la sauver de la pauvreté. Quand éclate la Grande Guerre, Celia se retrouve seule aux commandes de la maison d'édition Lytton. Elle va devoir affronter les drames et les déchirements d'une époque en plein chaos...