Cahier de vacances adulte Cosy crime

Une nouveauté dans les cahiers de vacances Solar, sur la thématique du cosy crime : un meurtre dans une ambiance anglaise délicieusement rétro avec une énigme à résoudre au fil de nombreux jeux Bienvenue au manoir Hascumbie ! Dans ce cahier de vacances, vous allez suivre l'enquête de l'inspecteur Fox Kearing, fraîchement débarqué au manoir Hascumbie, dans la campagne anglaise. Il vous faudra démêler les différentes intrigues qui rongent la famille Hascumbie pour découvrir qui a pu assassiner la baronne. Tout commence le 15 septembre 1935. L'inspecteur de police Fox Kearing pousse la porte du manoir Hascumbie, à 8 h 30 du matin. La baronne vient d'être retrouvée morte sur son lit. Aidez l'inspecteur dans ce huis clos haletant à découvrir le meurtrier. Pour cela fouillez les chambres du manoir, trouver des indices et ensuite passez aux interrogatoires des suspects et décelez les incohérences de leurs propos et leurs mensonges. Les lieux et les personnages sont de la pure fiction. Tout au long du cahier, on récolte des éléments et des preuves. Pas de risque de rester bloqué car pour les jeux un peu compliqués ou pour ceux qui donnent des éléments clés, des indices sont proposés. Les jeux avec indices sont agrémentés d'un picto particulier. Un dénouement digne des meilleurs films. Une ambiance digne d'Agatha Christie ou d' A couteaux tirés .