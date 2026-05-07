Cahier de vacances L'Equipe

Profitez de l'été 2026 pour vous mettre à l'épreuve avec de nouveaux jeux ! Musclez vos neurones à l'aide de 100 quiz et exercices dédiés au sport ! Des jeux variés pour toutes les disciplines ! des sports les plus populaires (foot, rugby, cyclisme) aux sports les plus confidentiels (paddle, sports nautiques, sports de glisse) en passant par des jeux pour se divertir et se cultiver autour du sport. Retrouvez tous vos grands champions préférés et découvrez des records cachés, des histoires sportives incroyables. Au sommaire Jeux de balle Les stars du podium Handisport Une vie en bleu Champions ! Formule 1 Toutes voiles dehors Les princes de l'ovalie Dans l'eau Sport et culture La glisse et les montages Les objets et les mots du sport