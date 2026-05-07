Le domaine aux secrets

Un été. Deux drames. Une vie entière pour affronter la vérité. 1962. Adrien Blondeau, quinze ans, arrive à la Vénerie, vaste domaine niché dans la campagne lyonnaise, où sa mère vient d'obtenir un poste de gouvernante. Le maître des lieux, Henri Mallet, député respecté et ancien résistant, le prend sous son aile. Bientôt, le garçon tombe sous le charme de Clara, la cadette de la famille. Brillante, rebelle, elle brûle d'échapper à l'univers bourgeois dans lequel elle a grandi. Dans la lumière d'un été fait de confidences et de baignades à la rivière, Adrien vit son premier amour. Mais en un après-midi, tout bascule... Vingt ans plus tard, devenu journaliste, Adrien retourne à la Vénerie, appelé au chevet d'un Henri Mallet mourant. Leurs ultimes échanges poussent Adrien à affronter le passé. Il se lance alors dans une enquête qui changera à jamais ce qu'il croyait savoir sur Clara, sur sa " famille d'adoption ", et sur lui-même. De la Résistance à nos jours, Valentin Musso tisse un suspense psychologique captivant sur la mémoire, le désir et les secrets de famille, où la vérité n'éclate que dans les dernières pages.