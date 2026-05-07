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Le Grand Blocage

Jean-Louis Borloo

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Un réquisitoire implacable contre le " grand blocage " français et un appel clair à refonder notre administration : Jean-Louis Borloo signe un manifeste puissant pour remettre l'action, la décision et l'efficacité au coeur de la République. Le système public français est le plus kafkaïen du monde : 1 200 agences, un maquis d'opérateurs, plus de 400 000 normes et des strates administratives à n'en plus finir. Résultat ? Un Etat qui dépense 57 % du PIB mais ne sait plus ni éduquer, ni loger, ni protéger. Dans cet essai sans concession, Jean-Louis Borloo démonte les rouages du système public français, devenu selon lui l'un des plus kafkaïens au monde. Empilement d'agences, inflation normative, superposition de strates administratives : l'auteur et ancien ministre révèle comment, au fil des décennies, l'Etat dépense toujours plus, tout en produisant toujours moins. A travers un constat d'une grande clarté, il montre comment contrôles, procédures et comités ont peu à peu remplacé la décision, étouffant les services publics, décourageant les professionnels de terrain et abandonnant une génération entière de jeunes sans perspective. Le diagnostic est sévère mais lucide : ce qui se joue n'est plus une crise, mais une défaillance générale de la puissance publique. Loin des discours convenus, Jean-Louis Borloo évoque une France où " le pouvoir ne gouverne plus ", paralysée par la bureaucratie et la peur de décider. Il déroule l'histoire d'un glissement silencieux : comment le pays des ingénieurs est devenu celui des inspecteurs, des régulateurs et de l'autosurveillance permanente. Mais cet ouvrage n'est pas qu'un acte d'accusation : c'est un ultimatum porteur d'un plan d'action. L'auteur propose un nouveau modèle - une République fédérale - où l'Etat se recentrerait sur ses fonctions régaliennes tandis que les provinces exerceraient, enfin, des responsabilités pleines et entières sur le logement, la santé ou l'éducation. Une refondation, pas une réforme : une mission, un décideur, un résultat.

Par Jean-Louis Borloo
Chez Plon

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Auteur

Jean-Louis Borloo

Editeur

Plon

Genre

Actualité politique

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Le Grand Blocage

Jean-Louis Borloo

Paru le 07/05/2026

Plon

16,00 €

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