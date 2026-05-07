Entre les lignes ennemies

Face à l'Histoire, jusqu'où peut-on aller pour rester libre ? Lille, 1916. Sous l'occupation allemande, Juliet officie comme espionne pour l'Angleterre. Brillante cryptologue, elle envoie et interprète des messages codés qui pourraient changer le cours de la guerre. Jusqu'au jour où une mission plus périlleuse que les autres scelle son destin. Berlin, 1938. Sa fille Daria découvre le journal intime de cette mère qu'elle n'a jamais connue. A travers les pages apparaît une femme intrépide, dont la force et la détermination deviennent pour elle un modèle. Alors que l'Allemagne bascule dans la peur et la répression, Daria doit faire un choix : suivre une voie toute tracée en épousant son amour de jeunesse, fervent partisan du régime nazi, ou marcher dans les pas de sa mère au risque de sa vie... Un choix qui la conduira au-delà des frontières, au coeur de secrets enfouis. Deux femmes. Deux destins liés par le sang et le courage.