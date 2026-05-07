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#Roman francophone

La demoiselle du moulin

Frédérick d' Onaglia

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Années 1980. A Fontvieille où les apparences règnent en maître, où les secrets ravagent les consciences, Cathy fait la rencontre d'un mystérieux ouvrier saisonnier, tandis que sa meilleure amie vit de terribles épreuves au sein de sa famille. Destins croisés dans ce roman sensible et âpre au coeur de la Provence. Sur une colline battue par le mistral, un moulin abandonné abrite le temps d'une nuit d'orage la rencontre improbable de Cathy et Selim. Un lien se tisse entre eux, aussi fragile qu'inattendu. Mais au village de Fontvieille, les apparences règnent, empêchant les élans du coeur. Cathy, la fille du primeur, s'interroge sur les silences de Selim, ouvrier saisonnier. Lui cacherait-il quelque chose ? Et il y a Béatrice, sa meilleure amie, qui, entre doutes et désir de s'affirmer, vacille. Son mari, Armand, notable local, la trompe... Une nouvelle épreuve va bientôt ébranler son mariage déjà rongé par les non-dits et par le secret d'une maladie. Dans un contexte difficile, car elle voit son père s'éloigner d'elle, Cathy veut aider son amie. Saura-t-elle également sauvegarder son histoire naissante avec Selim ? En Provence, les destins croisés de deux couples en pleine tourmente dans un roman âpre et sensible.

Par Frédérick d' Onaglia
Chez Presses de la Cité

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Auteur

Frédérick d' Onaglia

Editeur

Presses de la Cité

Genre

Provence, Alpes, Côte d'Azur

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La demoiselle du moulin

Frédérick d' Onaglia

Paru le 07/05/2026

336 pages

Presses de la Cité

22,00 €

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