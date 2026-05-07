La demoiselle du moulin

Années 1980. A Fontvieille où les apparences règnent en maître, où les secrets ravagent les consciences, Cathy fait la rencontre d'un mystérieux ouvrier saisonnier, tandis que sa meilleure amie vit de terribles épreuves au sein de sa famille. Destins croisés dans ce roman sensible et âpre au coeur de la Provence. Sur une colline battue par le mistral, un moulin abandonné abrite le temps d'une nuit d'orage la rencontre improbable de Cathy et Selim. Un lien se tisse entre eux, aussi fragile qu'inattendu. Mais au village de Fontvieille, les apparences règnent, empêchant les élans du coeur. Cathy, la fille du primeur, s'interroge sur les silences de Selim, ouvrier saisonnier. Lui cacherait-il quelque chose ? Et il y a Béatrice, sa meilleure amie, qui, entre doutes et désir de s'affirmer, vacille. Son mari, Armand, notable local, la trompe... Une nouvelle épreuve va bientôt ébranler son mariage déjà rongé par les non-dits et par le secret d'une maladie. Dans un contexte difficile, car elle voit son père s'éloigner d'elle, Cathy veut aider son amie. Saura-t-elle également sauvegarder son histoire naissante avec Selim ? En Provence, les destins croisés de deux couples en pleine tourmente dans un roman âpre et sensible.