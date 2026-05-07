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Cas de conscience et conflits de devoir

Christelle Veillard

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Le cas de conscience : échec pratique ou lucidité morale ? Traditionnellement conçu comme une impasse, le dilemme est une situation limite dans laquelle l'agent est contraint de choisir, au prix d'un renoncement à certaines de ses valeurs. En revenant aux figures fondatrices de la littérature et de la philosophie antiques - des héros homériques, Ulysse et Achille, aux figures tragiques d'Antigone et Médée, jusqu'à Socrate - ce livre analyse les dispositifs qui ont permis de penser les paradoxes du choix, les cas de conscience, les conflits de devoirs. Il montre comment Platon puis Aristote interrogent le fonctionnement du raisonnement pratique, avant que les Stoïciens ne reconnaissent au paradoxe moral sa fécondité et sa pleine puissance normative. Le dilemme devient alors l'expression d'un conflit de devoirs, qui manifeste la cohérence, les hiérarchies de valeurs et les tensions internes du sujet moral. Loin d'être un simple moment de paralysie ou d'échec, le dilemme apparaît ainsi comme un révélateur de l'essence même du geste éthique. Avec ce livre, Christelle Veillard signe la première généalogie du dilemme moral, et apporte un éclairage nouveau sur nos interrogations contemporaines concernant la responsabilité et le choix.

Par Christelle Veillard
Chez Belles Lettres

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Auteur

Christelle Veillard

Editeur

Belles Lettres

Genre

Histoire de la philosophie

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Cas de conscience et conflits de devoir

Christelle Veillard

Paru le 07/05/2026

292 pages

Belles Lettres

29,90 €

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Scannez le code barre 9782251459356
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