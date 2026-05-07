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Le philosophe qui aimait les histoires

Létitia Mouze

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Des dialogues de Platon, on retient d'abord et avant tout leurs nombreux mythes. Leur sens ne va cependant pas de soi : comment en comprendre l'usage dans le cadre d'oeuvres philosophiques, et plus encore de la part d'un penseur auquel on a fait la réputation d'être "l'ennemi des poètes" ? Comment les lire ? Il s'agit dans cet ouvrage de montrer que les mythes (en grec : mûthoi), c'est-à-dire les histoires, sont au coeur du projet philosophique platonicien. Ils le sont d'abord en tant qu'objet d'analyse : on trouve dans les Dialogues les éléments d'une théorie littéraire qui rejoint les réflexions contemporainessur la fonction anthropologique fondamentale de la fiction. En mettant en lumière la manière dont elles influent sur les âmes, Platon montre que les histoires transmettent des valeurs et sont le socle de toute éducation et de toute cité. Il s'ensuit qu'elles ont un rôle philosophique à jouer, lorsque leur contenu, tout en étant fictionnel, est vrai, c'est-à-dire cohérent avec ce qui est réellement : parce qu'elles touchent l'âme au plus profond en lui procurant du plaisir, elles sont tout particulièrement aptes à susciter cet état d'âme et cette attitude en quoi consiste ce que Platon appelle philosophia. La réflexion platonicienne sur les histoires et sur leur rapport étroit à la philosophie, ainsi mise en lumière, permet de proposer une nouvelle méthode, non allégorique, de lecture des mythes platoniciens.

Par Létitia Mouze
Chez Belles Lettres

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Auteur

Létitia Mouze

Editeur

Belles Lettres

Genre

Platon

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Le philosophe qui aimait les histoires

Létitia Mouze

Paru le 07/05/2026

688 pages

Belles Lettres

35,00 €

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