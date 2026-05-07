Né à Cracovie en 1901 et formé à Vienne, Alexandre Weissberg-Cybulski est un scientifique brillant et un communiste convaincu lorsqu'il choisit, en 1931, de s'installer en URSS pour participer à la construction d'une société nouvelle. Physicien reconnu, engagé dans de grands projets scientifiques soviétiques, il voit pourtant son destin basculer lors des grandes purges staliniennes. Arrêté en 1937, soupçonné en raison de ses liens et de ses convictions mêmes, il est plongé dans l'univers opaque et implacable de la répression. Dans L'Accusé, Weissberg livre un témoignage d'une intensité rare sur les mécanismes de la terreur politique : interrogatoires, pressions psychologiques, aveux extorqués, procès-spectacles. A travers son expérience, il dévoile l'arbitraire des accusations et l'engrenage implacable qui broie les individus au nom d'une idéologie. Récit personnel et document historique de premier plan, ce livre éclaire de l'intérieur les dérives du totalitarisme et la violence d'un système où nul n'est à l'abri. Une oeuvre essentielle pour comprendre la logique des purges staliniennes et, au-delà, les dangers de toute oppression politique.