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Le Regard du droit

Jacques Bouineau

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A la Renaissance, l'Europe est bouleversée par une nouvelle manière de concevoir l'art. L'esthétique devient prioritaire. Par la grâce des formes, la maniera met en évidence un monde en harmonie, dans lequel la recherche de la beauté conduit à une remise en cause de l'individu et, partant, de la société. Théorisée par Alberti, cette immersion dans l'oeuvre d'art ouvre la voie à une émotion intime, qui transcende les cadres juridiques. Cet individu qui s'immerge et se refonde dans l'espace public et familial par l'oeuvre d'art, est ici nommé egomet. Parallèlement cependant survit naturellement la part qui, chez les individus, joue un rôle social. Elle devient toutefois un masque, une persona comme disaient les Anciens lorsqu'il s'agit du rôle joué dans l'espace public ; une personula ajoute l'auteur lorsque la scène se déroule dans l'espace privé. Ces nouvelles réalités conduisent à l'évidence à s'interroger. En premier lieu sur la place qu'occupe le droit face à un individualisme qui trouve de plus en plus de voies pour se donner libre cours. Ensuite sur l'universalité du phénomène ou sa contingence. Car cette mutation profonde se manifeste et se vit différemment selon la latitude. Si l'egomet peut se donner libre cours dans les pays du Sud, où le formalisme social demeure important, il reste discret au Nord, où l'on sépare simplement deux espaces : l'espace public et l'espace privé. Mais surtout ces bouleversements suscitent en retour une violente opposition.

Par Jacques Bouineau
Chez Belles Lettres

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Auteur

Jacques Bouineau

Editeur

Belles Lettres

Genre

Renaissance

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Le Regard du droit

Jacques Bouineau

Paru le 22/05/2026

440 pages

Belles Lettres

45,00 €

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