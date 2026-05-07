Ordonnances en kinésithérapie

L'évolution du cadre réglementaire de la profession de masseur-kinésithérapeute a profondément modifié sa place dans le parcours de soins des patients. Parmi ces évolutions, l'autorisation de prescrire certains dispositifs médicaux, effective depuis le décret du 9 janvier 2006 constitue une étape majeure dans la reconnaissance de l'expertise clinique et de l'autonomie professionnelle des masseurs-kinésithérapeutes. Cependant, la prescription s'accompagne d'exigences précises. Prescrire un dispositif médical ne se limite pas à désigner un produit : il s'agit d'un acte clinique à part entière, reposant sur une évaluation rigoureuse des besoins fonctionnels, des capacités du patient, de son environnement, des risques et des objectifs thérapeutiques. Ce livre s'adresse aussi bien aux masseurs-kinésithérapeutes récemment diplômés, souhaitant structurer leur pratique prescriptive, qu'aux praticiens expérimentés désireux d'actualiser leurs connaissances ou de sécuriser leurs prescriptions dans un environnement réglementaire en constante évolution. A travers cet ouvrage, l'ambition est de contribuer à renforcer la place du masseur kinésithérapeute comme prescripteur compétent, responsable et pleinement intégré dans les parcours de soins, au service de l'autonomie, de la sécurité et de la qualité de vie des patients.