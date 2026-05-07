Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Ordonnances en kinésithérapie

Anthony Demont

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'évolution du cadre réglementaire de la profession de masseur-kinésithérapeute a profondément modifié sa place dans le parcours de soins des patients. Parmi ces évolutions, l'autorisation de prescrire certains dispositifs médicaux, effective depuis le décret du 9 janvier 2006 constitue une étape majeure dans la reconnaissance de l'expertise clinique et de l'autonomie professionnelle des masseurs-kinésithérapeutes. Cependant, la prescription s'accompagne d'exigences précises. Prescrire un dispositif médical ne se limite pas à désigner un produit : il s'agit d'un acte clinique à part entière, reposant sur une évaluation rigoureuse des besoins fonctionnels, des capacités du patient, de son environnement, des risques et des objectifs thérapeutiques. Ce livre s'adresse aussi bien aux masseurs-kinésithérapeutes récemment diplômés, souhaitant structurer leur pratique prescriptive, qu'aux praticiens expérimentés désireux d'actualiser leurs connaissances ou de sécuriser leurs prescriptions dans un environnement réglementaire en constante évolution. A travers cet ouvrage, l'ambition est de contribuer à renforcer la place du masseur kinésithérapeute comme prescripteur compétent, responsable et pleinement intégré dans les parcours de soins, au service de l'autonomie, de la sécurité et de la qualité de vie des patients.

Par Anthony Demont
Chez Maloine

|

Auteur

Anthony Demont

Editeur

Maloine

Genre

Kinésithérapeute

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ordonnances en kinésithérapie par Anthony Demont

Commenter ce livre

 

Ordonnances en kinésithérapie

Anthony Demont

Paru le 07/05/2026

144 pages

Maloine

30,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782224037215
9782224037215
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ? À Montpellier, le délabrement de la librairie Sauramps fait craindre le pire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.