L'addition, s'il vous plaît !

Le café : dernier théâtre populaire où se jouent chaque jour les comédies du travail. " C'est possible de commander ? - Bien sûr, qu'est-ce que vous désirez ? - Mmmmmh, je sais pas trop... " Table 40 Bienvenue dans les coulisses du théâtre le plus bruyant de France : la restauration. Raphaël Tillet y a passé dix ans et a tout connu : la brasserie parisienne, les cafés de quartier, les restaurants à touristes et les cuisines d'Amérique du Nord. Il a croisé des chefs tyranniques et géniaux, des serveurs cabotins, des extras fatigués, des patrons à bout, des clients insupportables. Il en tire un récit à la fois drôle, lucide et politique, qui raconte de l'intérieur un métier mythique et mal-aimé. De son premier jour de "runner' - ; porteur d'assiettes et de corbeilles de pain - ; à son passage par des établissements de fortune où les sans-papiers font tourner la boutique, Service compris raconte une France au travail, invisible, usée, mais debout. Avec une plume vive, pleine d'autodérision, Raphaël Tillet montre que les frontières entre passion et exploitation, camaraderie et domination, art de vivre et survie économique se brouillent sans cesse. Service compris est à la fois un récit d'apprentissage, une chronique sociale, une comédie humaine et un cri d'amour pour un métier à la fois magnifique et impitoyable.