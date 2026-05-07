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#Roman jeunesse

Boldemorve, le fantôme dont il ne faut pas boire le nom !

Sophie Laroche, Agnès Ernoult

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Dans une campagne reculée se trouve une maison abandonnée depuis très longtemps. Cette maison n'est pas vide pour autant, c'est la résidence d'une bande de fantômes maladroits, malhonnêtes ou mal lunés, des fantômes vraiment nuls, à l'image de leur chef, le terrible Boldemorve ! Seulement, hé hé, la famille Muché, famille recomposée qui s'est agrandie, a besoin d'espace. Après des mois de recherches, le père a enfin déniché la perle rare, une maison entièrement à retaper. Les Muché passent à l'action. Mais les fantômes ne l'entendent pas de cette oreille...

Par Sophie Laroche, Agnès Ernoult
Chez Fleurus

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Auteur

Sophie Laroche, Agnès Ernoult

Editeur

Fleurus

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Boldemorve, le fantôme dont il ne faut pas boire le nom !

Sophie Laroche, Agnès Ernoult

Paru le 07/05/2026

208 pages

Fleurus

7,95 €

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