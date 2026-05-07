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#Roman jeunesse

Le chat de la sorcière Millerats

Paul Beaupère, Marion Puech

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Sacha est un chat, un chat angora, traité comme un pacha, un peu trop gras, plutôt sympa. Toute la journée il dort et la nuit, il dort aussi. Sacha est le chat de Molly Millerats, une "jeune" sorcière de 234 ans qui vient de sortir première de l'école des sorcières et doit donc, à ce titre, participer au concours de la meilleure sorcière de l'année. Elle sera en compétition avec la redoutable Agrippine Laspirine, la teigne, le cauchemar. Molly fait sa valise pour partir. Mais au moment de tout empaqueter, ses fioles de potion lui échappent des mains et, catastrophe, ses pouvoirs de sorcière se volatilisent et atterrissent sur... Sacha le chat ! Comment dès lors va-t-elle faire pour remporter ce concours ?

Par Paul Beaupère, Marion Puech
Chez Fleurus

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Auteur

Paul Beaupère, Marion Puech

Editeur

Fleurus

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Le chat de la sorcière Millerats

Paul Beaupère, Marion Puech

Paru le 07/05/2026

208 pages

Fleurus

7,95 €

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Scannez le code barre 9782215203391
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