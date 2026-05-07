Le chat de la sorcière Millerats

Sacha est un chat, un chat angora, traité comme un pacha, un peu trop gras, plutôt sympa. Toute la journée il dort et la nuit, il dort aussi. Sacha est le chat de Molly Millerats, une "jeune" sorcière de 234 ans qui vient de sortir première de l'école des sorcières et doit donc, à ce titre, participer au concours de la meilleure sorcière de l'année. Elle sera en compétition avec la redoutable Agrippine Laspirine, la teigne, le cauchemar. Molly fait sa valise pour partir. Mais au moment de tout empaqueter, ses fioles de potion lui échappent des mains et, catastrophe, ses pouvoirs de sorcière se volatilisent et atterrissent sur... Sacha le chat ! Comment dès lors va-t-elle faire pour remporter ce concours ?