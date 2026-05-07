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Coloriages douce France - Balades

Anaïs fait de l'art, Fait de l'art Anais

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Bienvenue dans l'univers Simple & Cosy, un monde tout doux à mettre en couleurs ! Une collection de livres de dessins aux lignes souples, contours épais et aux formes simples. Des ambiances rassurantes et des bulles cocooning pour des moments de relaxation et de créativité ! Avec un papier spécial dessin et un rabat arrière pour un rendu de qualité. Personnages adorables, moments paisibles qui mettent à l'honneur les belles régions de France, chaque illustration invite à une pause créative réconfortante. Prenez vos feutres ou vos crayons, installez-vous confortablement et laissez libre cours à votre imagination !

Par Anaïs fait de l'art, Fait de l'art Anais
Chez Fleurus

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Auteur

Anaïs fait de l'art, Fait de l'art Anais

Editeur

Fleurus

Genre

Coloriages adultes

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Coloriages douce France - Balades

Anaïs fait de l'art, Fait de l'art Anais

Paru le 07/05/2026

64 pages

Fleurus

8,99 €

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Scannez le code barre 9782215200697
9782215200697
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