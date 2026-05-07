Les poneys occupent une place unique dans l'univers équestre : proches du cheval mais dotés d'un tempérament bien à eux, ils séduisent par leur intelligence, leur robustesse et leur grande sensibilité. Cette grande imagerie offre une découverte complète de cet animal fascinant : origines et évolution, diversité des races, fonctionnement de leurs sens, comportements sociaux et modes de communication... On y explore également les étapes de la naissance et de la croissance des poneys, le rôle du poney-club (avec un reportage photos au coeur d'un pony-club ! ), les soins essentiels, l'équitation et les principales disciplines équestres. Un ouvrage richement illustré idéal pour tous ceux et celles qui rêvent de galops, de balades et de moments complices avec leur poney !