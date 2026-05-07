Anatomie de la bureaucratie

On dénonce volontiers les lourdeurs de l'administration. Mais prenons garde : le jour où, au nom de l'efficacité, nos démarches seront entièrement pilotées par des machines, que restera-t-il de notre liberté ? A l'heure de l'intelligence artificielle, une nouvelle forme de pouvoir s'installe, plus silencieuse, plus rapide, mais aussi plus opaque. Derrière la promesse de simplification, une autre réalité se dessine : celle d'une administration automatisée, rigide, impersonnelle, où la décision s'efface au profit du calcul. Les files d'attente ont disparu, les formulaires papier aussi. Mais ils ont été remplacés par des portails numériques, des algorithmes et des tableaux de bord qui décident, trient, évaluent. Peu à peu, la responsabilité humaine s'efface. L'individu est devenu un score, un profil de risque, un dossier parmi d'autres. C'est en praticien du droit, en élu de terrain et en citoyen engagé que Frédéric Masquelier décrypte cette transformation profonde. Il montre comment la bureaucratie de demain sort renforcée par les nouvelles technologies. Et surtout, il nous alerte face à l'automatisation d'une bureaucratie qui pourrait bientôt gouverner nos vies et faire disparaître la démocratie. Car derrière l'idée d'une administration moderne, une question essentielle demeure : qui décide encore ? Un essai lucide, incisif, nécessaire. Docteur en droit et avocat, Frédéric Masquelier est également maire et essayiste. Il a reçu une Marianne d'Or de la République pour son action contre le poids de la bureaucratie et en faveur de la simplification de l'administration.